【ハニーズのネイビー】が上品見え！ 1人1本持っておきたい♡「優秀パンツ」

オンオフ問わず幅広い着こなしに使える、知的で上品なネイビーのボトムス。大人女性のワードローブに、一本は備えておきたいところです。そこで今回は【ハニーズ】から、大人にぴったりな「ネイビーパンツ」をご紹介。大人の春コーデで活躍してくれそうなアイテムをピックアップしました。

きれいめにも使えるネイビーのガウチョパンツ

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,680（税込）

スカート見えするシルエットによる上品さと、カジュアルな抜け感が魅力のガウチョパンツ。こちらはシンプルなデザイン & きちんと感も醸し出すネイビーで、大人コーデに取り入れやすい一本です。ストレッチ性があって動きやすく、ウエストはゴムで楽にはけそうなのも嬉しいポイント。

コーデにさりげないアクセントをプラス

【ハニーズ】「釦付ワイドストレート」\3,480（税込）

フロントのボタンデザインがポイントのネイビードパンツ。マリンテイストを感じさせ、シンプルなトップス合わせでもおしゃれに決まりそうです。デザインが引き立つタックインスタイルがおすすめ。ストンと落ちるワイドストレートシルエットで、脚のラインをきれいに見せてくれるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M