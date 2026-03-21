宮嶋くるみの今を近い距離で楽しめる！ 文藝春秋「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」

記事ポイント 3月13日に予約受付を開始。2026年3月27日に配信開始。DMMブックスとKindleで2,200円の特別版。 3月13日に予約受付を開始。2026年3月27日に配信開始。DMMブックスとKindleで2,200円の特別版。

宮嶋くるみさんの電子写真集『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート』は、2026年3月27日に配信開始です。

3月13日から主要電子書店で予約受付が始まりました。

暮らしの動線に沿って撮影した“おうちデート”の世界を通して、今の魅力を近い距離で楽しめる一冊です。

文藝春秋「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」

予約開始日：3月13日配信開始日：2026年3月27日価格：1,700円（税込）撮影：根本好伸販売：主要電子書店

宮嶋くるみさんは福島県出身で、仙台で活動を始めてから経験を重ね、現在は東京を拠点にグラビアを中心に活躍しているタレントです。

注目を集める存在の現在地を、“隣にいる彼女”を感じさせる距離感で切り取っている点が、この写真集の大きな魅力になっています。

テーマは「おうちデート」です。

一軒家を借り切り、散歩からリビング、キッチン、ベッドルーム、バスルームへと続く流れの中で撮影することで、自然な表情から大人びた表情までを楽しめる構成に仕上げています。

リラックスした素顔だけでなく、ふとした瞬間のドキッとするカットまで収めているため、親密な空気感を味わいたい読者におすすめです。

デジタル写真集を発表するたびに表現の幅を広げてきた宮嶋くるみさんの“今しかない瞬間”を、ぎゅっと凝縮した一冊として楽しめます。

宮嶋くるみさんはコメントで、今の自分を詰め込み、新しい一面を楽しんでもらえたらうれしいと語っていました。

通常版は1,700円で配信されます。

DMMブックスとKindleでは独自カット入りの特別版も用意され、どちらも2,200円です。

DMM版とKindle版はそれぞれ別の独自カットを収録しているため、違いを楽しみながら選べるのもうれしいポイントです。

メイキング動画も公開されており、写真集の雰囲気をあらかじめ感じたい人にも向いています。

親密な設定の中で見せる自然な表情と、少し大人びた一面をまとめて楽しめるのが、この作品の魅力です。

宮嶋くるみさんの今の空気感を近い距離で味わいたい人におすすめします。

予約は3月13日から始まっており、配信開始は2026年3月27日です。

文藝春秋「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 配信開始日はいつですか。

配信開始日は2026年3月27日です。

Q. 予約はいつから始まっていますか。

予約受付は3月13日から主要電子書店で始まっています。

Q. 特別版はありますか。

DMMブックスとKindleで独自カット入りの特別版が用意され、価格はいずれも2,200円です。

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