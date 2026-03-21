【3月21日 2025-26大同生命SVリーグ男子 第18節 ヴォレアス北海道×広島サンダーズ】

前日(20日)に続き、函館サーモン・まるなまアリーナで広島サンダーズと対戦。

第1セット、スタメンに抜擢された中道優斗選手のサーブから得点を重ねるなど中盤リードを奪いますが、終盤に立て続けに失点し、23-25でこのセットを落とします。





悪い流れを止められず、この試合11本のブロックを許すなど攻撃陣が噛み合わず。第2セット22-25、第3セット19-25でストレート負け。函館のファンに勝利を届けることができませんでした。試合後エド・クラインHCは「私たちにとっての課題はオフェンスでした。特にサイドアウトの局面で十分なクオリティを出せず、ブロックに捕まる場面が多く、安定して得点することができませんでした。それでもチームは最後まで戦い続け、簡単なブレイクポイントを多く与えることはありませんでした。残りのシーズンに向けて、引き続き細かな改善を積み重ねていきます。函館で応援してくださったすべてのファンの皆さま、本当にありがとうございました」とコメントしました。次のホームゲームは4月4日(土)、5日(日)に旭川で日本代表の西田有志選手や北海道・江別市出身の山本智大選手を擁する大阪ブルテオンと対戦します。