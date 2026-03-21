DUO数量限定の抹茶クレンジングが登場♡透明感ケア叶う新作バーム

毎日のクレンジングを、もっと心地よく、もっと特別な時間に♡人気エイジングケアブランドDUOから、宇治抹茶を使用した数量限定のクレンジングバームが登場します。肌をやさしく包み込みながら、透明感あふれる素肌へ導く新作は、これからの季節にぴったり。抹茶の香りに癒されながら、自分をいたわるひとときを楽しんでみませんか♪

宇治抹茶の力でくすみケア

「デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶」は、宇治の抹茶を贅沢に配合した数量限定アイテム。

カテキンやビタミンC、16種のアミノ酸を含む抹茶※2が、気温上昇とともに気になる皮脂くすみをやさしくオフし、澄んだ素肌へ導きます。

若葉のみを使用した微粉砕の抹茶粉末により、フレッシュで上質な使い心地を実現。毎日のクレンジングで、肌本来の透明感※3を引き出します。

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日本由来成分でうるおいケア

乾燥によるくすみにも着目し、宇治の緑茶エキス※7や日本産コメ由来エキス※9、丹波産黒大豆エキス※10などの美容成分を厳選配合。

皮脂と水分のバランスを整えながら、うるおいに満ちた健やかな肌へと導きます。

さらにスキンモイスチャーマグネット処方®※6により、洗い流した後もうるおいをキープ。しっとりとした洗い上がりで、乾燥が気になる方にもおすすめです。

使い心地と機能性にも注目

スキンケア成分約80％配合で、肌にやさしくなじむテクスチャーが魅力。W洗顔不要で、マツエクOK※12と忙しい毎日にも嬉しい仕様です。合成着色料不使用で、抹茶本来の自然な色味をそのまま再現。

クレンジングしながら、まるでスキンケアのような満足感を叶えます。

デュオ ザ クレンジングバーム 抹茶



価格：3,960円（税込）

内容量：90g

発売日：2026年5月7日（木）

※プレミアアンチエイジング公式通販先行発売

※6月以降 一部店舗、海外に順次展開予定

※1 チャ葉（スクラブ剤）

※2 チャ葉（スクラブ剤）

※3 汚れを落とすことによる

※4 うるおいによる

※5 チャ葉エキス、イノシトール、加水分解大豆エキス（保湿成分）

※6 「スキンモイスチャーマグネット処方」はプレミアアンチエイジングの登録商標です。

※7 チャ葉エキス（保湿成分）

※8 紫外線やエアコンによる乾燥

※9 イノシトール（保湿成分）

※10 加水分解大豆エキス（保湿成分）

※11 保湿成分

※12 一般的なシアノアクリレート系グルーの場合

数量限定だから早めのチェックを♡

毎日のクレンジングを格上げしてくれる、DUOの抹茶バーム。肌へのやさしさと機能性を兼ね備えた一品は、これからの季節のくすみ対策にもぴったりです。

数量限定での販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。癒しの香りとともに、自分をいたわる贅沢ケアを取り入れてみてくださいね♪