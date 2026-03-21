ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場一帯で「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ − ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催。４年ぶりに７人そろった「完全体」でステージに立ち、ブランクを感じさせない圧倒的パフォーマンスを披露した。今公演はＮｅｔｆｌｉｘで全世界単独リアルタイム生中継が行われ、現地のみならず各国にいるＡＲＭＹ（アーミー：ファン呼称）も復帰ステージを見守った。

白と黒を基調とした衣装で登場したＢＴＳは、記念すべき復帰パフォーマンスとなる１曲目を、今月２０日にリリースした「ＡＲＩＲＡＮＧ」の「Ｂｏｄｙ ｔｏ Ｂｏｄｙ」でスタートし「Ｈｏｏｌｉｇａｎ」「２．０」までノンストップで披露。その後、ＲＭのかけ声で「こんにちは、ＢＴＳです！」とあいさつすると、会場は割れんばかりの歓喜と拍手に包まれていた。

Ｊｉｎが「僕たちに会えるのを楽しみに待っててくれて、会場に来てくれてありがとうございます」とファンへ感謝の思いを伝え、Ｊｉｍｉｎは「ついに会えましたね」「光化門をまさかこんなにいっぱいにしてくれるなんて」と喜びを表現、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋも「今夜のことは、忘れられそうにありません」とうれしさをかみしめた。

続くステージでは、米国ビルボードのシングルチャートで通算１０週１位を獲得した大ヒット曲「Ｂｕｔｔｅｒ」や２０１８年リリースの「ＭＩＣ Ｄｒｏｐ」を披露し、ファンを歓喜させた。そんなメンバーは何度も「楽しい」と口にしながら、久しぶりのステージを心から楽しむ様子を見せていた。

公演ラストの曲「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」では、会場が一帯となって大合唱。アンコールには１９年の発表曲「Ｍｉｋｒｏｋｏｓｍｏｓ」を披露し、約１時間のカムバックステージは興奮冷めやらぬまま幕を下ろした。