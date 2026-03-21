◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節 埼玉31―7BR東京（2026年3月21日 埼玉・熊谷ラグビー場）

1敗で2位の埼玉は、5位のBR東京を31―7（前半12―0）で下して11勝目を挙げた。前節を終えて首位だった神戸が前日の横浜戦に敗れて2敗目を喫したため、唯一11勝に星を伸ばした埼玉が再び単独首位に浮上した。

埼玉は前半15分、敵陣ゴール前スクラムのチャンスから展開し、CTBディラン・ライリー（28）のロングパスを受けたWTB長田智希（26）が左の大外から内側へ切り込んで先制トライ。同21分には敵陣ゴール前のラックからパスを受けたSO山沢拓也（31）が相手ディフェンスの隙間を走り込んでトライを決めた。12―0で迎えた後半6分、CTBライリーのビッグゲインからNo・8ジャック・コーネルセン（31）がトライ。同15分には、BR東京のHO大西将史（31）にキックチャージからトライを許した。同32分、バックス陣の素速いパス回しから最後は途中出場のWTBモーリス・マークス（24）がリーグワン初トライ。さらに同34分、SO山沢拓也の片手でのオフロードパスを受けたWTBマークスが中央突破して連続トライを決めた。

日本代表でも主力を担うWTB長田は、今季8試合目の出場で意外にも初トライ。鮮やかなステップで相手ディフェンス2人をかわした場面を「走り切れるかなと思ったけど無理だなとなって、タイミングを見て内へ切った。ああいうシーンでは内側の方が空きやすい」と振り返った。

これで再び単独首位に浮上。昨季はレギュラーシーズン2位ながら、同3位で準々決勝から勝ち上がってきた東京ベイに準決勝で敗れている。上位2チームに入ればプレーオフトーナメントで準決勝からのシードとなるが、長田は「順位も大事だけど全部勝たなければいけないことに変わりはない」と意識しない考えを示した。そして「単純に一つずつ勝ちを重ねるために負けられないというのはあります」と4季ぶり優勝への思いを語った。