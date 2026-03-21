宮城大樹、妻・小池美由の妊娠を改めて報告「男として、旦那として、そして父として精進していきます」お腹の膨らんだ妻との2ショット公開
元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）が21日、自身のXを更新。妻でタレントの小池美由（32）が妊娠したことを改めて報告した。
【写真】「男として、旦那として、そして父として」笑顔で2ショットに収まる宮城大樹＆宮城大樹夫妻
小池は2月に自身のインスタグラムで妊娠を報告した。宮城は「先日、妻が発表しましたが改めまして」と書き出し「相棒を授かる事ができました」と伝えた。
続けて「男として、旦那として、そして父として精進していきます。これからも応援よろしくお願いいたします。宮城大樹」と結んだ。
写真ではお腹が膨らんだように見える小池との2ショットを公開した。
宮城は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
小池は1994年1月19日生まれ、神奈川県出身。2012年12月、「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月、「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京『ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜』の出演をきっかけにテレビ番組、ドラマ、CM、ラジオ、イベント、舞台などさまざまな方面で活動中。2人は2023年3月29日、自身のSNSで結婚したことを報告した。
【写真】「男として、旦那として、そして父として」笑顔で2ショットに収まる宮城大樹＆宮城大樹夫妻
小池は2月に自身のインスタグラムで妊娠を報告した。宮城は「先日、妻が発表しましたが改めまして」と書き出し「相棒を授かる事ができました」と伝えた。
続けて「男として、旦那として、そして父として精進していきます。これからも応援よろしくお願いいたします。宮城大樹」と結んだ。
宮城は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
小池は1994年1月19日生まれ、神奈川県出身。2012年12月、「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月、「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京『ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜』の出演をきっかけにテレビ番組、ドラマ、CM、ラジオ、イベント、舞台などさまざまな方面で活動中。2人は2023年3月29日、自身のSNSで結婚したことを報告した。