£Ò¡½£±Í¥¾¡¤Îº£°æ¤é¤¤¤Ñ¤Á¡¡ºòÇ¯£¸·î¤ËÁÐ»ÒÃÂÀ¸¡¢ºÊ¤ÏÂçºå¡Öº£¸å¤Ï°ì½ï¤Ë½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Ò¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£¶¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£°æ¤é¤¤¤Ñ¤Á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£¶£±£·£±¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡££±£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£°æ¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê¤ß¡¢Èá´ê¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÂç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯½ËÊ¡¤Î£Ì£É£Î£Å¤¬£³£°£°·ï¤Û¤ÉÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯£Ì£É£Î£Å¤òÊÖ¤»¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£±ü¤µ¤ó¤Î£Ì£É£Î£Å¤À¤±³«¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÊÖ¤»¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¡°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎàµÕ¶á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£º£Ç¯¤Î£Ò¡½£±¤Ç·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Î½»¤àÂçºå¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£µÕ¶¤¬Í¥¾¡¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£°æ¤Ï¡¢ºòÇ¯£¸·î¤ËÁÐ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¤ä¿ÈÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é²ÈÂ²¤âÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éËÍ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤Ï°ì½ï¤Ë½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£