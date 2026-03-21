お笑いコンビ「さらば青春の光」がＭＣを務める「さらば建前！正直サミット」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）が２１日放送された。

番組では「体育会系のノリはいる？」をテーマにトークを展開。同番組に出演したタレントの吉村明宏の娘で俳優の藍美帆は、父から聞いた芸能界の体育会系のノリについて明かした。吉村は和田アキ子がＭＣを務める人気番組「アッコにおまかせ！」（ＴＢＳ系）に長年にわってレギュー出演していた。

和田にかわいがられ、飲みにもたくさん連れて行ってもらった吉村。ベロベロになった和田を、タクシーで自宅まで送り届けたことがあったそうで、和田が住む高層マンションに到着すると「吉村、私をお姫さま抱っこで運んで」と要望され、部屋まで運んだという。

藍は「（吉村が）靴も上着も脱がせて寝かせてあげて。ベッドの横に『明日、頑張ってください』とメモ書きをして出ていったらしいんですよ。アッコさんから電話がかかってきて『吉村！私のパンツ見ただろ！』って」と暴露し、笑いを誘った。

藍が「お父さん的には体育会系のノリはあり？」と質問すると、吉村は「アリだと思う。そういうことがあっても、先輩と後輩の上下関係を学ぶことができた」と回答。しかし、藍は「それを聞いた上で、全部ひっくるめて私はナシだなと思いました」と全否定していた。