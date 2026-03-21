【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウスは２０日、全米一律で人工知能（ＡＩ）の利用を規制するために制定を目指す法案の骨子を発表した。

トランプ大統領が昨年１２月、規制の統一を目指す大統領令に署名していた。ＡＩによる経済成長や安全保障への活用を進めつつ、子供の被害や著作権などをめぐる社会問題に対処するとしている。

骨子は六つの目標で構成される。▽未成年者のＡＩアプリなどの利用に伴う性的被害や自傷行為の助長を防ぐ仕組みの導入▽知的財産権の保護と、一定の要件を満たせば著作権者の許可なく使用できる「フェアユース（公正利用）」の両立▽電力を大量消費するデータセンターの敷地内で発電を可能とする規制緩和――などが柱だ。具体的な法案は連邦議会と協力して、今後数か月かけてまとめる。

トランプ政権はＡＩ開発を急ぐが、全米共通の規制は存在しない。読売新聞の調べでは、全米５０州のうち４８州が州法で独自にＡＩの利用や開発を規制しているが、偽情報対策や企業への罰則など、各州の規制の内容にはばらつきがある。業界からは、対応する負担が大きいとして一律の枠組みを求める声が出ていた。