ハロー！プロジェクトのメンバーたちが所属するアップフロントグループが20日と21日に、『カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement』を開催。オープニングセレモニーに各グループが集結しました。

登場したのは、モーニング娘｡'26やアンジュルム、Juice=Juiceなど、研修生を含むハロプロの人気グループに加え、ハロプロOGの矢口真里さん（43）や保田圭さん（45）など、そうそうたるメンバー。

各グループはステージに登壇すると、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルについて、日常的に取り組んでいることなどを発表。アンジュルムは、メンバーたちが一斉に声を合わせ「ご飯は残さず食べる〜」と地声で大きく叫び、会場を盛り上げました。

さらに、2009年にハロプロを卒業した里田まいさん（41）も登場。このイベントに参加するのは「13年ぶり」と話して来場者を驚かせると「舞い上がっちゃってるんですね。だから今日は滞りなく全て終われるように頑張りたいと思います」と挨拶しました。

そして、最後に登場したのは歌手の堀内孝雄さん（76）。「皆さんも何かひとつでもつかみとっていただければ幸いでございます」とセレモニーを締めくくりました。

また、イベント中に開催されたスペシャルコンサートでは、2001年にリリースされたモーニング娘。のヒット曲『でっかい宇宙に愛がある』を歌唱しました。

