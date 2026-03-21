BTSが21日、韓国・ソウルの光化門広場で復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE−ARIRANG」を開催した。22年10月以来、約3年半ぶりに7人がステージにそろった。

黒い服をまとったダンサーの奥から、光化門を背にした7人が登場。RM（31）が「アニョハセヨ、we are back（こんばんは、帰ってきたよ）」と呼びかけると、会場に集まったARMY（ファンの総称）から大歓声が沸き起こった。20日リリースのアルバム「ARIRANG」収録の「Body to Body」で幕を開け、「Hooligan」「2.0」と続けてパフォーマンスし、熱狂の渦を巻き起こした。

Jin（33）は「こうして7人で集まるのは釜山のコンサート以来ですね。皆さんにまた会えてうれしいです。来てくれて本当にありがとう」と感謝を語り、「ここに立つ前は不安でいっぱいだったけど、皆さんを見て幸せでいっぱいになりました」と笑みを浮かべた。RMは「長い旅でした。でも今、帰ってきたぞ！」と叫び、再び大歓声を巻き起こした。

その後は代表曲「Butter」や「Dynamite」、最新アルバムのタイトル曲「SWIM」など全12曲をパフォーマンス。Netflixで全世界配信も行われ、世界中のARMYを魅了した。

会場は韓国王朝の王宮「景福宮」などの文化財が集まる観光地。全席無料のフリーライブとして開催され、会場には約2万2000人のARMYが集まった。V（30）は「こんなすばらしい場所でカムバックすることができて、来てくれたファンの皆さんや配信をご覧の世界中の皆さんへのいろんな感情が呼び起こされています」と話した。

BTSは13年にデビューし、「Dynamite」や「Butter」などヒット曲を連発し、世界中で人気を集めた。22年からは兵役のため、各メンバーが芸能活動を休止していた。昨夏にメンバー全員が兵役を終え、20日には新アルバム「ARIRANG」を発売。この日のライブで完全復活をとげた。

BTSは4月から約7年ぶりのワールドツアー「ARIRANG」を開催する。全世界34都市を回り、K−POPアーティスト史上最多となる82公演を開催予定。日本では4月17日からの2日間、東京ドームで日本公演を開催する。Jimin（30）は「こうして集まれるように準備してくださった皆さんに感謝します。またツアーで会いましょう」と呼びかけた。