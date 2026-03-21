Snow Manの佐久間大介さん（33）とNCTの中本悠太さん（30）が21日、共演した映画のイベントに登場。佐久間さんが中本さんとの共通点を明かしました。

佐久間さんと中本さんが登場したのは、映画『スペシャルズ』（公開中）の公開御礼舞台挨拶。映画は、原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品で、年齢も性格もバラバラなプロの殺し屋たちが、任務のためにダンス大会で優勝を目指すという物語です。

佐久間さんは、普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じ、中本さんは群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を演じています。

イベントに登場した佐久間さんは、公開から約2週間を迎えた映画について「まだまだ盛り上がりを感じていて、色んな映画業界の人からも“すごい盛り上がっているね”という声を聞くので。映画『スペシャルズ』を楽しみにして来てくれた皆様のおかげだと思っています」と挨拶。

中本さんも「この映画で、すごくたくさんのことを学びましたし、『スペシャルズ』がたくさんの方に愛されてると聞いて僕もすごくうれしいです」と喜びを語りました。

■先日韓国で舞台挨拶を開催 佐久間大介「本当に悠太くんに助けられて」

また、イベントでは先日2人が参加した韓国の舞台挨拶でのエピソードも披露。佐久間さんは「本当に悠太くんに助けられて」と、韓国を拠点に活動する中本さんに感謝。

すると、中本さんは「やっと佐久間くんの役にたてるなと思って」と返すと「いつも日本での舞台挨拶だと佐久間くんが中心になって引っ張ってくれるんで、韓国では僕が引っ張んないとって気持ちで」と語りました。

■佐久間大介＆中本悠太 2人の共通点は『こぼし屋』

さらに、イベントでは映画のタイトルにちなみ、自身のスペシャルなスキルについてフリップで発表。『モノを消す天才スキル』『早起き♡』と発表した中本さんに対し、佐久間さんは『こぼし屋』と回答。

佐久間さんは、中本さんにも当てはまると明かしつつ「すごくこぼすんですよ、食べ物を僕たち。口元が緩いというか。飲み物とかも蓋が大きい缶とか、タンブラーとかあるじゃないですか。あれで“いけんだろ、一気で！”と思って、ガッていくと全然いけなくて（こぼす）。そういうのを衣装でもやっちゃったりとか、たまにあるんですけど。そういうのとか、ご飯をこぼしていたりとか、結構ものをこぼしやすくて」と語りました。