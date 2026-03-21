Snow Manの佐久間大介が、NCT中本悠太とともに、3月21日に東京・TOHOシネマズ新宿にて行われた、映画『スペシャルズ』公開御礼舞台挨拶に登壇した。

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■Instagramにはふたりの後頭部の“おだんご”のアップも

佐久間大介は、

と自身のInstagramで報告。

※ならせていただき → やらせていただき

舞台挨拶の様子とバックステージショットを公開した。

佐久間がInstagramのコメントの中で触れている「#ゆうさくだんご兄弟」とは、この日2回目の舞台挨拶（舞台挨拶は10:30の回と13:50の回の2回実施）で佐久間が披露した“おだんごヘア”のこと。

肩に届くほどの長髪となった佐久間は、中本と同様に髪を束ねて、後頭部に“おだんご”が出現。結果的に、ほぼ同じヘアスタイルの“ゆうさくだんご兄弟”が爆誕し、フリップトークのコーナーなど様々な企画を楽しんだ。

Instagramに公開された写真では、13枚目のカットから、ゆうさくだんご兄弟が登場。17枚目ではバックステージで撮られたふたりの後頭部のアップが確認できる。そして18枚目では、同じ髪形のふたりが目線アリでキメポーズ。

これらの写真に、コメント欄には「2回目はさっくんがユータくんのお団子ヘアに寄せてお団子2兄弟に」「悠太くんとのだんご、かわいくて♡」「サクサクと中本さんのお団子コーデ、かわいかった！」「佐久間クンと悠太クン、お揃いの髪型めっちゃ似合ってた～」「素敵なお団子兄弟が見られて幸せ」と大にぎわいとなっている。

■佐久間×中本×内田英治監督による“お忍び『スペシャルズ』鑑賞エピソード”について改めてトーク

なお、舞台挨拶では、先頃SNSで話題となった、佐久間と中本、そして内田英治監督の3人で映画『スペシャルズ』を映画館に観に行ったエピソードについて改めて言及。3人が映画を観に行ったのは、この日の舞台挨拶の会場となった、TOHOシネマズ新宿。「バレなかったですね！」と当時を振り返り、初めて訪れた新宿・歌舞伎町の街の雰囲気に大興奮だった中本の様子など、楽しくトークを展開した。

また、フリップトークコーナーも大盛り上がりに。フリップの中央に文字を小さめに丁寧に書く中本とは対象的に、フリップ全体を使って、豪快に大きな文字を書く佐久間。ふたりのキャラクターの違いが、こんなところにも表れている。