◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島（２９）＝音羽山＝が１４場所ぶり３度目の優勝を決め、大関復帰の可能性が高まった。大関・安青錦（２１）＝安治川＝の下手投げに屈して２敗目を喫したが、３敗で追っていた横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝、西前頭５枚目・琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝がともに敗れた。優勝争いの対象力士が３人以上で、１４日目にそろって土がついてのＶ決定は年６場所制となった１９５８年以降で初の珍事。春場所は大荒れの結末になった。

◆霧島に聞く

―勝って終わりたかった。

「いつも通り楽しんで取ろうと思った」

―１４場所ぶりの優勝。

「長かった。優勝のチャンスがあってもできなかった」

―大関陥落などを経験しての優勝。

「明日はお母さん（エンフゲレルさん）の誕生日なので優勝したかった。娘（アヤゴーちゃん）も（２３年九州場所の）２回目の優勝は（まだ３歳で）恥ずかしがって万歳ができなかった。１年前から万歳の練習をしていた娘の約束を守れた」

―多くの支えがあった。

「音羽山親方には『諦めずにやることをやろう』と言われていた」

◆１４日目に対象力士が総崩れでの優勝決定 年６場所制となった１９５８年以降で過去１度。８２年名古屋場所で１敗の千代の富士が隆の里に敗れたが、直後に若乃花が琴風に敗れ、千代の富士の優勝が決定。３人以上が対象では例がない。