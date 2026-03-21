「ルーキーシリーズ第６戦」（２１日、桐生）

長谷川晴哉（２６）＝群馬１２９期・Ａ２＝が、インからトップＳを放って逃げ圧勝。昨年１２月の桐生以来となる通算３回目、当地では２回目の優勝を飾った。中本大樹（福井）、中野希一（埼玉）が２、３着に入り、３連単は７４３０円の中穴決着となった。

地元ファンの期待を一身に担った長谷川が、会心のレースを披露した。展示の進入は１４・２５３６だったが、本番は１２・４５６３の並び。起こし位置は若干深くなったが、インからコンマ０６の飛び抜けたトップＳ（２番手がコンマ１９）を決めて１Ｍを先マイ。他艇に付け入る隙を与えず、圧勝劇を演じた。「朝イチからＳの練習ばかりしていた。Ｓが決まって良かったです」とホッとした表情を浮かべた。

これで通算３回目の優勝で、うち２回が地元の桐生。「他でも優勝戦に乗れるように頑張って、優勝もしたいですね」と笑顔を見せた。２６歳（１４日誕生日）最初の優勝に「これから何回も優勝できるように頑張ります」と今後の抱負を語る。未来は明るい群馬支部のルーキーが、自慢の旋回力とＳ力を駆使して、各地でも豪快なレースを披露する。