ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦が21日、フジテレビ系で生中継され、24代目王者に今井らいぱち（38）が輝いた。第1ステージを首位で通過し、ドンデコルテ渡辺銀次、トンツカタンお抹茶との最終決戦を制した。若手からベテランまで過去最多6171人がエントリーする中、激戦を制し優勝賞金500万円を獲得した。

芸歴15年目、初の決勝の舞台で躍動した。1本目のネタではロン毛のカツラにメガネ姿となり、高校生へ講演を行うスペシャルドリームアドバイサーを演じきって爆笑を誘った。最終決戦では、ラップ調での絵描き歌の歌い手に扮（ふん）して、安定して笑いをとり、審査員の陣内智則から「全体を通して面白かった」と評価された。

優勝が決まると紙吹雪の中で両手を合わせて一礼。「支えてくれた方々が多すぎて」と周囲のサポートに感謝し「ピン芸人まだまだここにありです！できた、できた、優勝できたー！」とネタ中のフレーズも交えながら喜びを爆発させた。

吉本興業のNSC大阪校33期生。2010年から高見雄登とコンビ「ヒガシ逢ウサカ」として活動し、2020年秋に解散。ピン芸人として「オールザッツ漫才2020」で優勝するなど頭角を示し、R−1グランプリでも頂点にたどり着いた。

今回の戦前には「今回決勝にいけなかったら大阪に帰る約束だった」と明かしており、支えてくれた人々へ最高の勇姿を届けたステージとなった。

ファイナリストには今井のほか、しんや、ドンデコルテ渡辺銀次、ななまがり初瀬、さすらいラビー中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタンお抹茶が進出していた。

MCは南海キャンディーズ山里亮太と、女優の生見愛瑠が務めた。審査員は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウの7人が務めた。6人が初の決勝進出というフレッシュな顔ぶれの中で戦いは行われた。

第1ステージは審査員それぞれが100点満点で審査し、合計点の上位3人が最終決戦へ進出。3人の2本目のネタを見たあとに審査員7人が得票して優勝者を決め、今井らいぱちに5票が入って勝負が決まった。