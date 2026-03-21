７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。

メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を、２万２０００人のＡＲＭＹ（ファンネーム）とともに分かち合った。

タイトル曲の「ＳＷＩＭ」など新アルバムの収録曲を中心にパフォーマンスしたが、本編のクライマックスでは、世界的ヒット曲「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」をパフォーマンス。さらにアンコールとして「Ｍｉｋｒｏｋｏｓｍｏｓ」を披露した。

２０１９年にリリースされた「Ｍｉｋｒｏｋｏｓｍｏｓ」は、夜空に浮かぶ星の光に思いをはせながら「僕」と「君」の絆を確かめ合う叙情的な楽曲。ソウルの夜を照らした無数のペンライトが７人の復活を象徴的に表現していた。この粋な選曲に、ＳＮＳ上のＡＲＭＹからは「戻ってきてくれてありがとう」「泣いた」と感動の声が聞かれた。

ステージの演出は２０１２年の英ロンドン五輪開会式や米スーパーボウルのハーフタイムショーなどを手がけたハミッシュ・ハミルトン氏が担当。また今回のライブはＮｅｔｆｌｉｘで世界１９０か国以上・地域に生配信された。Ｎｅｔｆｌｉｘが単一アーティストの公演を生中継するのは今回が初の試みとなる。