昨年デビュー４５周年を迎えたシンガー・ソングライターの佐野元春が４６周年となった２１日、東京ガーデンシアターで、４５周年とコヨーテバンド２０周年アニバーサリーツアーの千秋楽公演を行った。

ライブは大の佐野ファンで知られる元ＮＨＫの武田真一アナウンサーが「ファン代表です。一人の音楽ファンとして、一人の人間として、長い間ずっと彼の歌に背中を押させてきました」と自己紹介してまず登壇。演壇から「あなたからたくさんの力と希望をもらいました。佐野さんがいてくれたから僕らは今ここまで来ることができました」と佐野を紹介して開幕した。

今月１３日で古希を迎えた佐野だが、独特のぶっきらぼうながら温かい歌声は変わらず、休憩を挟み３時間強にわたってエネルギッシュなパフォーマンスを展開した。

序盤の「Ｙｏｕｎｇｂｌｏｏｄｓ」や「ガラスのジェネレーション」、「これからの子供たちが戦争に巻き込まれないようにこの曲を世界中のキッズ達に歌いたい」と前置きしての「愛が分母」、「８０年代の思い出はいろいろありますけど、思い出深いのはなんといってもアルバム『ＳＯＭＥＤＡＹ』。今はこの曲を書いて本当に良かったなと思っています」という「ＳＯＭＥＤＡＹ」などキャリアを網羅する楽曲を次々と投入し、本編の最後は「約束の橋」。さらに、４６年前のこの日発売されたデビュー曲「アンジェリーナ」などアンコール３曲を含む全３２曲を歌いきった。

昨年７月に始まったツアーは、全２９公演で７万７０００人を動員。約２１年ぶりという大規模なツアーを終えた佐野は「この大事な夜を皆さんと一緒にいられること、とてもうれしいです。ありがとう」とファンに感謝した。

「いま世界中のあちこちで自由とは何か、デモクラシーとは何か、いろんな意見が飛び交っている。いま世界で起こっていることを思えば、とても悲しい現実がある」と世界の現状を憂慮しながらも、「オーディエンスの皆さんがこうやってここにいてくれることは、僕にとってとても心強いです。これからもミュージシャンとして今まで通り楽しく最前線でやっていきたいと思います」と約束していた。