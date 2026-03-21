【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは玄関の道具
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、久しぶりの再会で交わす丁寧な言葉、玄関先で見かける便利な道具、人の名前を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
ごぶ□□
か□□て
ま□□か
ヒント：玄関先などで、雨の日に使った雨具を立てて収納しておくための道具といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
ごぶさた（ご無沙汰）
かさたて（傘立て）
まさたか（正孝／雅隆 など）
便りが途絶えていたことを表す「ご無沙汰（ごぶさた）」、暮らしを整える「傘立て（かさたて）」、そして日本人の名前に多く使われる「まさたか」。丁寧なあいさつ、生活雑貨、そして固有名詞と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さた」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつく心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、久しぶりの再会で交わす丁寧な言葉、玄関先で見かける便利な道具、人の名前を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
か□□て
ま□□か
ヒント：玄関先などで、雨の日に使った雨具を立てて収納しておくための道具といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さた正解は「さた」でした。
▼解説
ごぶさた（ご無沙汰）
かさたて（傘立て）
まさたか（正孝／雅隆 など）
便りが途絶えていたことを表す「ご無沙汰（ごぶさた）」、暮らしを整える「傘立て（かさたて）」、そして日本人の名前に多く使われる「まさたか」。丁寧なあいさつ、生活雑貨、そして固有名詞と、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さた」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつく心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)