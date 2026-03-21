「日本は素晴らしいチームだ」なでしこJに惜敗。豪州指揮官が嘆く「今日は私たちの夜ではなかった」【女子アジア杯】
開始17分に先制に成功。以降は追加点が奪えず、時間の経過とともに、相手の猛攻にさらされる。それでも粘り強く、守り切った。
オーストラリアで開催された女子アジアカップで、現地３月21日に決勝戦が行なわれた。日本とオーストラリアが激突し、日本が１−０で競り勝ち、栄冠を手にした。
準優勝に終わった豪州のジョー・モンテムッロ監督は「前半に相手は素晴らしいゴールを決めたが、我々は決められなかった」と『パラマウント＋』の放送で語った。現地メディア『FOOTBALL360』が伝えている。
「我々にもチャンスはあったし、相手にも何度かチャンスがあった。接戦だった。まだ統計データは見ていないが...日本は素晴らしいチームだ。後半は何か違ったものを感じた」
最後まで力の限りを尽くした。「選手たちは闘志を見せながら戦った...前半は最後のパスがもう少し必要だったと思うが、後半はそれができていた」。ただ、あと一歩、及ばなかった。「彼女たちは世界最高峰のチームの一つ。チームのパフォーマンスを称賛するが、今日は私たちの夜ではなかった」と悔しがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！
オーストラリアで開催された女子アジアカップで、現地３月21日に決勝戦が行なわれた。日本とオーストラリアが激突し、日本が１−０で競り勝ち、栄冠を手にした。
準優勝に終わった豪州のジョー・モンテムッロ監督は「前半に相手は素晴らしいゴールを決めたが、我々は決められなかった」と『パラマウント＋』の放送で語った。現地メディア『FOOTBALL360』が伝えている。
「我々にもチャンスはあったし、相手にも何度かチャンスがあった。接戦だった。まだ統計データは見ていないが...日本は素晴らしいチームだ。後半は何か違ったものを感じた」
最後まで力の限りを尽くした。「選手たちは闘志を見せながら戦った...前半は最後のパスがもう少し必要だったと思うが、後半はそれができていた」。ただ、あと一歩、及ばなかった。「彼女たちは世界最高峰のチームの一つ。チームのパフォーマンスを称賛するが、今日は私たちの夜ではなかった」と悔しがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！