◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

10位から出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4位に浮上した。首位とは2打差。

菅沼は「開幕戦はずっと予選落ちだったので、こんなに上位で上がれると思わなかった。期待以上の成績です」と胸を張った。

閉ざされた空間で強い不安を感じる広場恐怖症を抱え、飛行機での移動が難しいため沖縄、台湾での2試合を回避。今大会がシーズン初戦となる。21年以降は予選落ちが続いていた鬼門を突破し笑みが絶えなかった。

飛距離のアドバンテージがスコアメークを支えている。オフに下半身と背筋を鍛えたおかげで飛距離が20ヤード伸び、長いホールも苦にならない。17番では280ヤードも飛ばし、第2打の番手が昨年の6IからPWに。「ティーショットが去年よりも段違いで良くなっているので（スコアを）まとめられた。一緒に回る選手にも“めっちゃ飛ぶね”と言われるし、球の強さが違う感覚がある」と自画自賛した。

小技も冴えた。1番と17番では巧みなウエッジワークでチップインバーディー。これもオフの練習の成果だ。「上げるアプローチ、転がすアプローチで入るまで帰らない（練習）とか結構やった」と秘訣を明かした。

昨年5月のパナソニック・オープン以来のツアー4勝目を視界に捉えた。菅沼は「開幕戦で最終日にゴルフができるのがうれしい。いいプレーを見せたい」と力を込めた。