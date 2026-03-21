「ファーム・西地区、ソフトバンク８−０阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）

阪神が８失点の大敗を喫した。先発・大竹耕太郎投手（３０）は味方の失策も絡んで６回６失点（自責４）。４安打に終わった打線では、連日４番起用の西純矢外野手（２４）が四回の第２打席で右前打を放った。「５番・三塁」で先発出場したドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝は入団後初めて実戦の守備に就いたが守備機会なく、六回の守備からベンチに下がった。

平田勝男２軍監督（６６）は大竹について「ボールは悪くないしな。何の問題もない」と強調。また、かねて西純の４番起用を「他におらんからや」と話していたが、この日の試合後「それは厳しく言ってるだけで、彼に対する期待やん」と真意を明かした。

主な一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−先発・大竹が６回６失点。

「いやいや、内野陣がこんだけ足引っ張って。大竹は悪くないよ、別にボールは悪くないしな。何の問題もないし、１００球近く（９７球）投げれたでしょ。今日はもう嶋村（麟士朗）が大竹をどうリードするかという、いい勉強会や」

−西純は安打が続いている。

「ヒット１本じゃ、おまえ、おなかに１本ヤクルトやんか。１本打って満足しとったらダメだよ」

−かねて「他におらんから」と話していたが、少しずつ４番らしくなってきた。

「いや、それは厳しく言ってるだけで。彼に対する期待やん、一生懸命やってるから。外野の守備も一生懸命やってるやん。打つ方も格好ついてきてるやん」

（続けて、第３打席で遊ゴロに倒れた場面について）

「初球から打って『あのショートゴロがもったいなかったです』って言うてた。それだけ一打席一打席にね、集中してるいうことよ。見習わなあかんよ、他の野手は」

−立石が実戦守備を解禁したが、守備機会はなかった。

「でもやっぱりね、一球一球に集中すると（体の）張りがね、全然違うわけ。やっぱり試合に出ると、良い張りになんねん」