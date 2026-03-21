女子アジアカップは21日にスタジアム・オーストラリアで決勝を行った。日本女子代表(なでしこジャパン)がオーストラリアを1-0で破り、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。



アジアサッカー連盟(AFC)の公式サイトによると、決勝の観客動員数は7万4397人。スタジアム・オーストラリアは約8万人の収容を誇るオーストラリア最大級の会場で、この数字は女子アジア杯史上最多の観客数となった。



大会全体でも観客動員は好調に推移した。AFC公式発表によると、準々決勝の時点で累計22万3112人を突破。歴代大会を上回るペースで観客数が伸びた。英『ガーディアン』によると、今大会の総観客数は25万人を突破し、過去大会の記録を大きく更新したという。