BTSが21日、韓国・ソウルの光化門広場で復帰公演「BTS THE COMEBACK LIVE−ARIRANG」を開催した。22年10月以来、約3年半ぶりに7人がステージにそろった。

黒い服をまとったダンサーの奥から、光化門を背にした7人が登場。RM（31）が「アニョハセヨ、we are back（こんばんは、帰ってきたよ）」と呼びかけると、会場に集まったARMY（ファンの総称）から大歓声が沸き起こった。20日リリースのアルバム「ARIRANG」収録の「Body to Body」で幕を開け、「Hooligan」「2.0」と続けてパフォーマンスし、熱狂の渦を巻き起こした。

その後は代表曲「Butter」や「Dynamite」、最新アルバムのタイトル曲「SWIM」など全12曲をパフォーマンス。Netflixで全世界配信も行われ、世界中のARMYを魅了した。

会場は韓国王朝の王宮「景福宮」などの文化財が集まる観光地。全席無料のフリーライブとして開催され、会場には約2万2000人のARMYが集まった。

BTSは13年にデビューし、「Dynamite」や「Butter」などヒット曲を連発し、世界中で人気を集めた。22年からは兵役のため、各メンバーが芸能活動を休止していた。昨夏にメンバー全員が兵役を終え、20日には新アルバム「ARIRANG」を発売。この日のライブで完全復活をとげた。

BTSは4月から約7年ぶりのワールドツアー「ARIRANG」を開催する。全世界34都市を回り、K−POPアーティスト史上最多となる82公演を開催予定。日本では4月17日からの2日間、東京ドームで日本公演を開催する。