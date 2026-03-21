歌手の佐野元春が２１日、東京・有明の東京ガーデンシアターで４５周年ツアー（全２９公演、７万２０００人動員）の最終公演を行い、３時間にわたり代表曲「ＳＯＭＥＤＡＹ」「約束の橋」など３２曲を披露した。

古希（７０歳）とは思えない華麗なギター演奏と力強い歌声で７０００人を魅了した。１９８１年３月２１日に「アンジェリーナ」でデビューして、この日でちょうど４５年の節目を迎え「ここまでやってこられたのは、みなさんのおかげです。ありがとう」とファンに感謝。８０年代の思い出として「ＳＯＭＥＤＡＹ」について「この曲を書いて、本当に良かったなと思います」と振り返った。

「レイン・ガール」では観客も「ララララ…」の大合唱で場内が一体となり、記念日を祝福。アンコールでは「ミュージシャンとして勇気を持って、楽しく、最前線でやっていきます」と力強く語った。

ＭＣはシンプルに観客へ語りかけるスタイルで「もっとロックしようぜ！」と呼びかけ、「キッズたちが戦争に巻き込まれないように」と平和のメッセージも。「新しい航海」ではハーモニカを響かせ、「太陽」ではキーボードの弾き語りで客席をわかせた。

オープニングでは、佐野の大ファンで知られるフリーアナウンサーの武田真一が「彼の歌に背中を押され、いくつもの言葉に救われてきました」と語り、開会宣言した。