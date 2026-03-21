定番ボブより、コッチ推奨ーーッ！！【40・50代】が垢抜ける♡「ウルフボブ」

安心感を重視して長く定番ボブを続けているなら、この春を機会に垢抜けを狙ってみては？ ボブ本来のまとまりやすさはそのままに軽やかさを取り入れた、40・50代にふさわしいウルフボブを紹介します。ボリュームダウンや広がりなど、大人の髪悩みにもアプローチできそうです。

毛先を変えるだけで十分軽やか

肩上のコンパクトなボブに高すぎない位置でレイヤーを入れると、毛先がスッキリ。このわずかな変化でウエイトが上がって、春夏らしい軽やかさが生まれます。レイヤーが内側へ向けて収まるので扱いやすく、自然なふっくら感も演出。 @kitadani_koujiroさんによると「パーマをかけてあげると楽にスタイリングできます」とのこと。

丸みとカラーで立体感アップ

@moto.nali.uwさんが「頭の形が綺麗に見えて可愛い」と紹介するのは、後頭部にレイヤーを入れて丸みをつけたシルエット。表面が軽くなるとそのぶん持ち上がりやすくなり、エアリーにボリュームアップして見えそう。明るいベージュ系と組み合わせれば膨張して見えるので、一段と立体感を強調できます。

長い襟足で首元ほっそり

ウルフならではの細長い襟足が印象的なカットは、首をスラッと見せたいときにオススメ。大胆にボリュームを落とすことで、タイトなシルエットが引き立ちます。カラーはシャープに見えやすいダークトーンを選べば、より一層キュッと締まったミニマルなシルエットに近づけそう。

初めてのウルフは控えめがベター

ウルフ未経験でさりげなく楽しんでみたいなら、ボブの要素を強くするのが安心。まとまりやすさはもちろん、低い位置で収まるレイヤーが落ち着いた可愛さを感じさせます。カラーにラベンダーを配合すると、透明感のある発色のおかげで肌まで明るく見えそうです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@moto.nali.uw様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S