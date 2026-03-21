DIVが主催フェス＜夏の行方FES 2026＞の開催を発表した。

本フェスは昨年に続く開催となり、2026年は全国5都市での開催が決定。ファイナルとなる東京編は8月20日（木）Spotify O-EASTにて行われる。なお、各公演の出演者およびチケット詳細は4月中旬に公開予定とのこと。

さらに、東京編（Spotify O-EAST）への出演権をかけた選考イベント＜夏の行方FES 2026 -閃光花火STAGE-＞の開催もあわせて発表された。このイベントでは7組のアーティストが出演し、ライヴ当日の動員数と、イベントから約1週間後に配信開始予定の配信企画『Afterglow Streaming』の参加数を合算。最多ポイントを獲得した1組が【特別選出バンド】として＜夏の行方FES 2026 -東京編-＞への出演権を獲得する。

主催であるDIVからは、Vo. CHISAとDr. satoshiの出演が決定。さらに昨年開催された＜夏の行方FES 2025 -閃光花火STAGE-＞で優勝し、LIQUIDROOMへの出演を果たした透明少女がゲストアクトとして参加する。

また、今回の発表にあわせDIVの新アーティスト写真も公開された。赤いベルベットの背景に攻撃的なメイクを施したビジュアルとなっており、これまでとは異なる緊張感と存在感を打ち出した仕上がりとなっている。

■DIV Presents＜夏の行方FES 2026 -閃光花火STAGE-＞

2026年5月15日（金）｜HOLIDAY SHINJUKU OPEN 13:00 / START 13:30 【出演】 DIV（Vo. CHISA / Dr. satoshi） / 透明少女(ゲスト）

ギャロ / ORSEAS / THE_PiTY. / リヴァレス / ルルノネ / シンギュラリティ / 【2nd/A】Re:bellion 【チケット料金】 前売り：5,000円 / 当日：6,000円 ※税込、ドリンク代別

【チケット先行発売（抽選）】

＜受付期間＞ 2026年3月21日（土）21:00 〜 4月19日（日）23:59

＜入金期間＞ 2026年4月20日（月）00:00 〜 4月26日（日）23:59

【チケット一般発売（先着）】2026年5月2日（土）10:00〜

チケット販売ページ https://div-official.zaiko.io/e/senkouhanabistage2026

■DIV Presents＜夏の行方FES 2026＞

2026年7月18日（土）神奈川編 新横浜 NEW SIDE BEACH!!

2026年7月24日（金）愛知編 名古屋 ELL

2026年7月25日（土）大阪編 大阪 MUSE

2026年8月1日（土） 埼玉編 さいたま新都心 VJ-3

2026年8月20日（木）東京編 Spotify O-EAST

※出演者・チケット詳細は4月中旬発表予定

■＜CHISA生誕祭 2026 -東京編-＞

2026年4月11日（土）池袋EDGE OPEN 17:00 / START 17:30

【チケット料金】 前売り：6,000円 / 当日：6,500円 ※税込、ドリンク代別

【チケット発売中】 https://div-official.zaiko.io/e/chisa2026fest