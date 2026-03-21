日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビで行われ、今井らいぱちが激戦を制して史上最多６１７１人の頂点に立った。

ファーストステージをトンツカタンお抹茶と同点タイの６６９点で通過。ファイナルでもシンガーＹＡＭＡＴＯとしてパワポを駆使と２つのコントでパワポイントを使ったネタで優勝。ファイナルの審査も７人中５人が支持した圧勝だった。

滋賀県出身で芸歴は１５年目の３８歳。今回は背水の陣で臨んだ大会だった。芸歴１０年目だった２０２０年にデビュー以来組んできたコンビ「ヒガシ逢ウサカ」を解散。同年末に元「和牛」川西賢志郎のものまねでＭＢＳ「オールザッツ漫才」で優勝し、拠点を大阪から東京へ移したものの、その後は目立った活躍を遂げずにいた。

私生活では２１年に結婚し、翌２２年に第１子が誕生。昨年には双子も生まれ、今大会で決勝に進出できなければ帰阪することを妻と約束していた。趣味は公式サイトによると野球、サウナ、筋トレなど。

芸名の「今井らいぱち」は見取り図の盛山晋太郎が、８番で右翼手だった今井の高校球児時代をもとに名付けた。優勝した後の会見でも「恩人です 盛山さんにやっと恩返し出来る 感謝の気持ちでいっぱいです」と感慨深げだった。

◆今井らいぱち １９８７年４月６日、滋賀県大津市出身。３８歳。特技：モノマネ。Ｒ−１戦歴は２０１５年（２回戦）、２０１６年（２回戦）、２０１７年（２回戦）、２０１８年（３回戦）、２０１９年（準々決勝）、２０２０年（準々決勝）、２０２１年（準々決勝）、２０２２年（準決勝）、２０２４年（準決勝）、２０２５年（準決勝）。１７２センチ、６３キロ。血液型はＡ。趣味はバイク、ギター、お酒、野球、サウナなど。