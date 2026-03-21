身長180センチのウクライナ人美女コスプレーヤーのネトーチカ（愛称アニャちゃん）が21日までに自身のSNSとYouTubeを更新。日本の雪見露天風呂と台湾の混浴の2つの温泉の写真と動画をアップした。



【写真】背中の白さが眩しすぎる！アニャちゃんが日本の露天風呂満喫♡

「外は雪景色、中は静かな温泉時間」と湯けむりの中、雪見酒を楽しんだり、バスタオルを巻いた姿でほてった体を雪に預けたり、岩場に腰を下ろして足湯のように楽しんだりと、神々しいまでの美しさ。



また「はじめて台湾の混浴に挑戦」と題した動画では、海外の温泉ということで黒のセパレート水着で入浴。瀧のように流れる温泉で打ち水をしたところ、「水圧が強すぎて、水着が飛びそうになりました」と焦った様子も見せていた。さらに木のベンチでほてりを抑えようとしたところ、こちらも熱されており「意外と熱い！お尻が危険でした」と茶目っ気たっぷりに振り返っていた。



フォロワーも「湯冷めしない様に」「大きいので、タオルが小さなハンカチみたい」「言葉を失います」「美の暴力すぎます」といった声があがっていた。