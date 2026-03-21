足元から新学期を見直せる！ 新日本教育シューズ「教育パワーシューズ」

記事ポイント 400名調査で上履き選びを見直すきっかけ。教育パワーシューズは2,300円で展開。調査期間は2025年12月24日〜2026年1月31日。 400名調査で上履き選びを見直すきっかけ。教育パワーシューズは2,300円で展開。調査期間は2025年12月24日〜2026年1月31日。

新学期に向けて見直したいのが、毎日長く履く上履きです。

新日本教育シューズの調査では、上履きが子どもの足元を支える大切な存在としてあらためて注目を集めています。

価格や洗いやすさだけでなく、動きやすさや快適さまで含めて選ぶ楽しさが見えてくる内容です。

新日本教育シューズ「教育パワーシューズ」

商品名：教育パワーシューズ価格：2,300円（税込2,530円）調査期間：2025年12月24日〜2026年1月31日有効回答数：400名販売場所：全国の取扱店および公式オンラインストア

外靴を選ぶときと同じように、上履きにも目を向けたくなる調査です。

学校や園で長く履く靴だからこそ、足にやさしい設計や動きやすさが毎日の過ごしやすさにつながります。

今回あわせて紹介されている教育パワーシューズは、成長期の足をやさしく支えながら学校生活の動きを後押しする機能性上履きです。

保護者にとっては、子どもの足元を見直す入り口として手に取りやすい一足になっています。

調査では、上履きの快適さや足へのやさしさに関心を寄せる保護者の声が集まりました。

毎日使うものだからこそ、蒸れにくさや安定感、フィット感までそろった一足を選ぶ価値が伝わります。

教室や廊下、体育館まで幅広い場面で使う上履きは、学校生活の動きやすさを支える存在です。

足元が安定すると、毎日の移動や運動にも前向きな気持ちで取り組みやすくなります。

上履き選びでは、脱ぎ履きのしやすさや洗いやすさとあわせて、足へのやさしさを考える流れも広がっています。

毎日の管理のしやすさと足元への配慮を両立できる点も、読者にとってうれしいポイントです。

教育パワーシューズ

商品名：教育パワーシューズ価格：2,300円（税込2,530円）カラー：青、白、エンジ、緑、黄、ライトブルー、ピンク、ラベンダー販売場所：全国の取扱店および公式オンラインストア

教育パワーシューズは、足の成長、安全性、動きやすさをまとめて考えた機能性上履きです。

学校や園での活動を快適に支える一足として、毎日の足元に取り入れやすい商品です。

つま先ゆったり設計

つま先にゆとりを持たせた設計で、足指を動かしやすい履き心地に仕上げています。

長時間履く上履きだからこそ、自然な足の動きを意識したつくりが毎日に寄り添います。

かかとをしっかり支える構造と面ファスナーで、足に合わせたフィット感を整えやすいのも魅力です。

歩くときも走るときも安定感を意識しやすく、学校生活のさまざまな動きに寄り添います。

綿素材とメッシュ構造を取り入れ、長く履く日でも快適に過ごしやすい設計です。

毎日使う上履きに求めたい、通気性への配慮もしっかり押さえています。

すべらんDAY

上履き体験イベント「すべらんDAY」では、履き比べを通して動きやすさを実感できる機会も用意されました。

子どもたちや保護者からは、上履きで動きの印象が変わる楽しさが伝わる声が寄せられています。

高グリップソールや衝撃吸収への配慮など、毎日の学校生活にうれしい機能も充実していました。

上履きを消耗品として選ぶだけでなく、子どもの成長を支える一足として考えるきっかけになります。

新学期準備で足元まで丁寧に整えたい家庭におすすめです。

全国の取扱店や公式オンラインストアで選べるので、生活に合った一足を取り入れやすくなっています。

新日本教育シューズ「教育パワーシューズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 教育パワーシューズの価格はいくらですか。

価格は2,300円（税込2,530円）です。

Q. どこで購入できますか。

全国の取扱店および公式オンラインストアで販売されています。

Q. 今回の調査はいつ行われましたか。

調査期間は2025年12月24日から2026年1月31日までです。

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