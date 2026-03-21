空を泳ぐ魚の演出が楽しい！ 徳永こいのぼり「のぼり水族館」

記事ポイント 「のぼり水族館」に20種類を追加。価格は9,100円（税込）です。徳永こいのぼりの技術を生かした演出です。 「のぼり水族館」に20種類を追加。価格は9,100円（税込）です。徳永こいのぼりの技術を生かした演出です。

徳永こいのぼりが、立体ディスプレイ「のぼり水族館」に新たな魚を加えました。

空を水槽に見立てた演出で、商業施設や観光施設、イベント空間を楽しく彩れるのが魅力です。

風や空調の流れで魚がゆらぐため、見上げる楽しさと写真を撮りたくなる仕掛けを同時に届けてくれます。

徳永こいのぼり「のぼり水族館」

商品名：のぼり水族館価格：9,100円（税込）仕様：立体縫製仕上げ活用シーン：商業施設・観光施設・イベント会場・飲食店

徳永こいのぼりは、岡山県和気町を拠点に鯉のぼりづくりを手がけるメーカーです。

布を立体に仕立てて風を受けながら泳がせる技術を生かし、空を泳ぐ演出を幅広い空間で楽しめる商品として「のぼり水族館」を展開しています。

天井や屋外に設置すると、魚がゆらゆらと動き、遠くからでも目を引く空間が生まれます。

電源を使わない軽量構造なので、売り場の演出から観光施設の装飾まで取り入れやすいところもうれしいポイントです。

今回の追加で、これまでのうなぎ、さわら、かつお、まぐろ、あゆに加え、かれいやひらめ、たいなどの魚がそろいました。

売り場のテーマや地域の魅力に合わせて選びやすくなり、季節催事や食のイベントにも使い分けやすくなっています。

地域特産魚をモチーフにした別注制作にも対応しており、観光案内や地域イベントの演出にも広げられました。

魚だけでなく、地域特産品や企業ブランドモチーフ、キャラクター、食べ物モチーフまで立体ディスプレイとして展開できるため、空間づくりの幅がぐっと広がります。

たい

商品名：たいシリーズ名：のぼり水族館価格：9,100円（税込）

祝いの場面でもなじみ深いたいは、空間に華やかさを加えやすいモチーフです。

飲食店や観光施設で掲げると、食の楽しさや地域らしさを自然に伝えられます。

海辺の観光地や水産イベントでも使いやすく、空を見上げる導線づくりにぴったりです。

まぐろ

商品名：まぐろシリーズ名：のぼり水族館価格：9,100円（税込）

まぐろは寿司店や海鮮を扱う空間と相性がよく、店内演出の主役にしやすい魚です。

天井まわりに取り入れると、食事の時間に遊び心を加えながら店の個性もしっかり伝えられます。

ひらめ

商品名：ひらめシリーズ名：のぼり水族館価格：9,100円（税込）

ひらめは一覧に加わった魚のひとつで、ラインアップの広がりを感じさせる存在です。

魚種を選べる楽しさが増えたことで、地域性や売り場のテーマに合わせた演出を組み立てやすくなりました。

空を水族館に変える発想そのものが楽しく、見上げるだけで印象に残る演出を作れます。

写真を撮りたくなる売り場やイベントを考えている人には、特におすすめです。

空を泳ぐ様子を紹介する動画も公開されており、導入イメージをつかみやすいのも魅力になっています。

また、徳永こいのぼりの技術は大型鯉のぼりの演出にも生かされてきました。

福岡ソフトバンクホークス関連イベントや東京ミッドタウンの空間演出でも使われており、空間を大きく見せる表現力の高さが伝わります。

空を見上げる楽しさをそのまま演出に変えられるのが、「のぼり水族館」のいちばん大きな魅力です。

写真映えする売り場や、記憶に残るイベント空間をつくりたい人におすすめします。

商業施設や観光施設、飲食店まで幅広く使え、地域らしさを生かした別注制作にも広げられます。

徳永こいのぼり「のぼり水族館」の紹介でした。

よくある質問

Q. のぼり水族館の価格はいくらですか。

価格は9,100円（税込）です。

Q. どんな場所で活用できますか。

商業施設、観光施設、イベント会場、飲食店などで活用できます。

Q. 今回はどんな変化がありますか。

新たに20種類の魚が加わり、空間や地域性に合わせた演出を選びやすくなっています。

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