猛暑と節約志向で変化が見える！ 日本宅配水＆サーバー協会「2025年宅配水業界統計調査」

記事ポイント 2025年の顧客数は前年並みです。2025年は製造量と市場規模が増加傾向です。JDSA加盟71社の調査を公式サイトで公開。 2025年の顧客数は前年並みです。2025年は製造量と市場規模が増加傾向です。JDSA加盟71社の調査を公式サイトで公開。

日本宅配水＆サーバー協会が、2025年の宅配水業界統計調査を公式サイトで公開しました。

顧客数の推移に加えて、製造量や市場規模の動きもまとめられています。

宅配型と浄水器形の変化が並んで見える内容で、水の選び方を考えるときの参考になる調査です。

日本宅配水＆サーバー協会「2025年宅配水業界統計調査」

公開内容：2025年の宅配水業界統計調査公開元：日本宅配水＆サーバー協会主な項目：顧客数・製造量・市場規模加盟社数：71社

今回の調査では、宅配水の顧客数は前年並みとなっています。

利用者規模を大きく崩さずに推移している点は、生活に身近なサービスとして定着していることを感じさせます。

一方で、製造量と市場規模は増加傾向です。

日本宅配水＆サーバー協会は、その背景として猛暑による需要増を挙げています。

量の動きが伸びていることで、飲用だけでなく日常の備えとして水を選ぶ場面も広がっていることが読み取れます。

季節の暑さが強まる時期に、家庭やオフィスで使いやすい水の需要が高まっている点も見逃せません。

さらに、浄水器形のウォーターサーバーが増加傾向にあることも、今回の調査のポイントです。

日本宅配水＆サーバー協会は、消費者の節約志向を背景に、宅配型から浄水器形への切り替えや、価格差を打ち出した乗り換え提案が広がっているとしています。

同じウォーターサーバーでも選び方の幅が広がっているため、コスト感や使い方に合わせて比較しやすい市場になっています。

宅配型の安定感と浄水器形の手軽さを見比べたい人にとっても、業界全体の流れをつかみやすい調査です。

日本宅配水＆サーバー協会は、日本国内の宅配水業界の健全な発展を目指す団体です。

消費者に安心・安全な水を届けることを基本理念に掲げ、保安衛生の研究や技術サポート、行政機関との連携、業界全体の調査や講習会の実施などを進めています。

水の選択肢がどう広がっているかを知ることで、毎日の暮らしに合うサービスを選びやすくなります。

宅配水と浄水器形の動きをまとめて確認したい人におすすめです。

業界の現在地を数字でつかみたいときに役立つ公開資料です。

2025年宅配水業界統計調査の紹介でした。

よくある質問

Q. 2025年の宅配水業界統計調査で注目された動きは何ですか？

顧客数は前年並みで推移し、製造量と市場規模は増加傾向となっています。

Q. 浄水器形のウォーターサーバーが増えている理由は何ですか？

日本宅配水＆サーバー協会は、消費者の節約志向や、価格差を打ち出した乗り換え提案の広がりを要因として挙げています。

Q. 日本宅配水＆サーバー協会はどのような団体ですか？

加盟71社で構成され、保安衛生の研究、行政機関との連携、業界の広報や調査、講習会の実施などを行う団体です。

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