全国の才能を見つけて育てる仕組みが始動！ 日本カート協会「カート普及・振興プロジェクト」

記事ポイント 2026年度から4つの重点テーマで始動します。全国視察を経て夏合宿の最終選抜へつなげます。坪井翔選手ら3人が育成アドバイザーに就任します。 2026年度から4つの重点テーマで始動します。全国視察を経て夏合宿の最終選抜へつなげます。坪井翔選手ら3人が育成アドバイザーに就任します。

日本カート協会は2026年度から、カートの普及と振興を進める業界横断の共創プロジェクトを本格始動します。

自動車メーカーやタイヤメーカー、教育機関、基金団体まで幅広いパートナーが連携し、次世代選手の発掘から育成、挑戦、普及までを一体で支える取り組みです。

競技力の向上だけでなく、家族でも親しみやすいモータースポーツ文化を地域に広げていく動きとしても注目を集めます。

日本カート協会「カート普及・振興プロジェクト」

始動時期：2026年度重点テーマ：発掘・育成・挑戦・普及主な連携先：国内自動車メーカー、タイヤメーカー、教育機関、基金団体など最終選抜：有望選手発掘夏合宿

日本カート協会は、健全なモータースポーツ文化を未来に継承するというビジョンのもと、カートを起点にした新たな育成基盤づくりを進めます。

カートはモータースポーツの原点として親しまれてきた競技です。

今回のプロジェクトでは、才能を見つける入り口から、高い舞台へ挑む出口までを一本の流れでつなげる点が大きな魅力になっています。

発掘の面では、昨年の1回のみだった有望選手発掘夏合宿に向けた選考を本年度から全国へ拡大しました。

全国のコースやレース主催者と連携し、日本カート協会の育成アドバイザーらが各地のレース現場へ直接足を運ぶことで、より多くの有望選手にチャンスが広がります。

視察対象となるレースや具体的な選抜方法は、後日あらためて発表されました。

育成では、速さだけに偏らない多面的なプログラムが用意されます。

フィジカルや栄養学、言語化能力、メンタルまでを含めて、自ら考えて行動できる選手を育てる構成です。

社会から応援されるアスリートを目指せる内容になっているため、競技面と人としての成長を両立したい選手や保護者にとってもうれしい取り組みです。

国内トップカテゴリーで活躍する坪井翔選手、山内英輝選手、平峰一貴選手が育成アドバイザーに就任します。

現役選手の知見を取り入れながら、レース現場での視察や推薦、選抜後の実技指導、継続的なアドバイスまで受けられる体制が整います。

挑戦のフェーズでは、育成した選手が海外の高いステージへ進めるよう、具体的なステップアップ支援策の調査と検討も進行中です。

目標とする舞台に向かうルートを開拓することで、国内育成にとどまらない将来像も描きやすくなります。

普及では、全国のコースやショップと連携し、イベント会場で生まれた興味を実際のコース体験へつなげる仕組みを整えました。

会場では実車に触れられるフォトスポットの設置や、普及マンガ「はじめてのカート体験 BOOK」の配布、近隣コースをまとめたガイドマップの提供も行われます。

お子様や家族でカートに触れるきっかけが増えるため、レース参戦を目指す層だけでなく、休日のレジャーとして楽しみたい人にも広がりやすい内容です。

具体的な出展イベントは、決まり次第順次公開されます。

この取り組みを支えるパートナーには、トヨタ自動車、ホンダ・レーシング、日産モータースポーツ＆カスタマイズ、SUBARU、マツダのほか、ダンロップタイヤ、ブリヂストン、横浜ゴム、GTアソシエイション、日本レースプロモーション、森永製菓ｉｎトレーニングラボが名を連ねました。

教育やプログラム支援では、大阪体育大学 土屋裕睦研究室、つくば言語化技術教育研究所、トレンシス、トヨタ・モビリティ基金も参画します。

メーカーや競技団体、教育機関までそろった支援体制は、カートの入口から次のステップまでを見据えやすい点もポイントです。

代表理事の山本尚貴さんも、多くの人に支えられてきた経験があるからこそ、次世代へ成長できる環境を還元していく責任を感じているとコメントしています。

競技を始めるきっかけから本格育成までがつながるため、モータースポーツに興味がある子どもや家族にとって参加のイメージを持ちやすい取り組みです。

将来のトップドライバーを目指す選手はもちろん、地域でカートを楽しみたい人にもおすすめです。

2026年度から全国規模で展開され、選抜方法や出展イベントなどの詳細は今後順次公開されます。

日本カート協会「カート普及・振興プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. このプロジェクトはいつから始まりますか。

2026年度から本格始動します。

Q. どのようなテーマで進められますか。

発掘、育成、挑戦、普及の4つを重点テーマにしていました。

Q. 選手の発掘はどのように行われますか。

全国のコースやレース主催者と連携し、各地のレース現場を視察して有望選手発掘夏合宿の最終選抜へつなげます。

Q. 育成ではどのような支援が受けられますか。

技術だけでなく、フィジカル、栄養学、言語化能力、メンタルなどを含む多面的なプログラムが用意されます。

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