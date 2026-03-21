米ニュースサイト・ポリティコは２０日、米国がウクライナへの支援を打ち切れば、イランへの米軍に関する情報提供を停止するとロシアが米国に提案していたと報じた。

米側は提案を拒否したという。

米露交渉に詳しい関係者２人の話として伝えた。提案が事実であれば、米イスラエルの攻撃を受ける友好国イランの危機をウクライナ侵略に利用するというロシアの戦略を示すものだ。

ポリティコによると、ロシアのキリル・ドミトリエフ大統領特別代表が１１日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らと米国で会談。その際、米国がロシアに関する情報をウクライナに与えない見返りとして、「中東における米軍資産に関する正確な座標などイランとの情報共有」を停止すると持ちかけた。

ドミトリエフ氏は２０日、ＳＮＳに「フェイクだ」と投稿し、報道を否定した。ただ、英紙なども同様の内容を伝えている。

ロシアはイランによる米イスラエルへの反撃を支援するため、衛星画像や無人機技術を提供しているとされる。米国はウクライナへの支援を大幅に縮小する一方、情報共有は継続。米国が供与した長射程の地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」の誘導には、標的に関する米国の衛星測位データなどが必要だという。

ロイター通信によると、米国とウクライナの代表団による協議が２１日、米フロリダ州で行われる。米露とウクライナの高官級協議の見通しなどを議論する予定という。