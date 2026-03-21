【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】不意打ちの「ブレ球ゴラッソ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、大一番で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。なでしこOGも驚愕する一撃が話題となっている。

2大会ぶり3度目の優勝を目指すなでしこは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。約6万5000人の観客が集まる完全アウェーでの一戦となった。浜野はこの日、普段とは逆の左ウイングとして起用されると、17分に大仕事をやってのけた。

左サイドでDF北川ひかるとMF長谷川唯がボールを繋いで攻め所を探しているタイミングで、浜野はMFアランナ・ケネディの背後に立ち、ボックス外へと出てボールを要求する。

そこに抜群のタイミングで長谷川からパスが届けられると、浜野は鋭く反転し、ゴール方向を見ないままに右足を振り抜く。するとこのシュートは相手2人の間を抜けてゴールへ一直線。ややブレながら落下する独特のボールとなり、横っ飛びしたGKマッケンジー・アーノルドも手が届かず、ファーサイドのサイドネットに吸い込まれた。

岩渕さんと岩清水さんも驚愕

このゴールについて、DAZNで解説を務めたなでしこOGの岩清水梓さんと岩渕真奈さんが揃って「おおー！」と驚きの声。同じくアタッカーだった岩渕さんが「私たちも声が出るくらい不意を突かれました。日本としてシュートがない中で、ゴールへの意識。独特ですけど、よく狙いましたね」と感嘆した。

現役時代にDFとして活躍した岩清水さんも、「本当に打つと思ってなかった。どうやって（攻撃を）作るんだろうなと見てました。だからGKも用意できなかったですね」と驚きを隠せなかった。

このスーパーゴールには、ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも歓喜。「すげーゴールだわ！」「うますぎるやろ！」「よく打ったわ」「これはゴラッソ！」「これぞストライカーって感じのゴールだな」「まいかすげーよ！」「ボールの軌道が美しすぎる」など大きな盛り上がりを見せていた。

結局はこのゴールが決勝点となり、なでしこジャパンは1−0でオーストラリアに勝利。6試合で29得点・1失点と圧巻のパフォーマンスで、2014年大会、2018年大会に続いて、2大会ぶり3度目の優勝を成し遂げた。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

