「ちょっと褒めてあげたい」浜野まいかが値千金の決勝弾！ 視線はすでに次なる戦いへ「まだまだできる」【女子アジア杯】
なでしこジャパンは現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップの決勝でホスト国のオーストラリアと対戦。１−０で勝利し、アジア女王に輝いた。
虎の子の１点を挙げたのが、浜野まいかだ。17分、ペナルティエリア手前左で長谷川唯からのパスを受けると、振り向きざまに右足を一閃。豪快なシュートをゴールネット右に突き刺した。
日本を優勝に導く値千金の決勝弾をマークした殊勲の21歳MFは試合後のフラッシュインタビューで、「本当にチームメイトみんなに感謝したいです。スタッフ、監督、日本から応援してくれてた人たちにもみんなに感謝したいです」と周囲への思いを口に。自身のゴールには「本当に今日は早めに足を振っていこうと思ってたなかで、得点という形につながったのは本当にうれしいと思います」と笑顔を見せた。
今大会は５試合に出場して３ゴールを記録。「まだまだできる」と自己評価しつつも、「やっぱり自分の目標としてた優勝ができて、本当にちょっと褒めてあげたいです」と喜びを滲ませた。
開催国相手に完全アウェーのなかでのファイナルとなったなか、「たくさんの応援ありがとうございました。自分たちにも本当に届いてましたし、これはみんなで勝ち取った優勝だと思います」と感謝を述べ、「ワールドカップも頑張りますので、たくさんの応援よろしくお願いします」と次なる戦いへ視線を向けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】振り向きざまに右足一閃！ 浜野まいかのゴラッソが炸裂！
虎の子の１点を挙げたのが、浜野まいかだ。17分、ペナルティエリア手前左で長谷川唯からのパスを受けると、振り向きざまに右足を一閃。豪快なシュートをゴールネット右に突き刺した。
日本を優勝に導く値千金の決勝弾をマークした殊勲の21歳MFは試合後のフラッシュインタビューで、「本当にチームメイトみんなに感謝したいです。スタッフ、監督、日本から応援してくれてた人たちにもみんなに感謝したいです」と周囲への思いを口に。自身のゴールには「本当に今日は早めに足を振っていこうと思ってたなかで、得点という形につながったのは本当にうれしいと思います」と笑顔を見せた。
今大会は５試合に出場して３ゴールを記録。「まだまだできる」と自己評価しつつも、「やっぱり自分の目標としてた優勝ができて、本当にちょっと褒めてあげたいです」と喜びを滲ませた。
開催国相手に完全アウェーのなかでのファイナルとなったなか、「たくさんの応援ありがとうございました。自分たちにも本当に届いてましたし、これはみんなで勝ち取った優勝だと思います」と感謝を述べ、「ワールドカップも頑張りますので、たくさんの応援よろしくお願いします」と次なる戦いへ視線を向けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】振り向きざまに右足一閃！ 浜野まいかのゴラッソが炸裂！