◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・豊昇龍（立浪）は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に外掛けで屈した。４敗目を喫して関脇・霧島の優勝が決定し、横綱初賜杯を逃した。

豊昇龍は今場所、大の里の途中休場で一人横綱として引っ張ってきたが、千秋楽まで賜杯争いを盛り上げることができなかった。目の前で霧島が大関・安青錦に敗れ、勝てば１差で千秋楽に持ち越しとなった結びの一番。持ち前の鋭さを欠いた立ち合いからがっぷり四つとなり、強引な投げを耐えられ、外掛けで転がされた。この瞬間、霧島の優勝が決まった。

支度部屋に戻ると、テレビ画面で霧島が優勝インタビューで涙を浮かべる場面が流れていた。「なんで泣いてるんだろうな」。寂しそうにぼやくと、「あー、くそっ」と悔しさをにじませた。１３日目の取組後に「まだ諦めてないからね」と語っていたが、自力で望みをつなげるチャンスをものにできなかった。八角理事長は「情けない負け方だった。気持ちが乗っていなかった」と厳しく断じた。

昇進６場所目も横綱初優勝には届かなかった。高田川審判部長（元関脇・安芸乃島）は「今日みたいに強引に投げたりするところがある。そうすると墓穴を掘る。その辺は足りない」と課題を指摘した。