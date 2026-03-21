タレントで実業家の板野友美（34）がプロデュースする女性アイドルグループ「RoLuANGEL」が21日、公式サイトを更新。板野の妹で所属メンバーの板野成美（30）が誕生日となる8月21日をもって卒業すると発表した。

サイトでは「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりました」と報告された。

成美は「この度は突然の発表となってしまい、申し訳ありません。私、板野成美は、次のシングルをもちましてRoLuANGELを卒業いたします。ここまでたくさん悩み、考え、自分なりに向き合った上で出した決断です」コメント。続けて「これまで支えてくださったファンの皆さま、関係者の皆さま、そしてメンバーには、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます」と思いをつづった。

これまでの活動について「RoLuANGELとして過ごした時間は、楽しいことも悔しいこともすべて含めて、私にとってかけがえのない宝物です」と回顧。「残りの時間、これまでの感謝を込めて、最後までRoLuANGELの板野成美として全力で駆け抜けてまいります。最後の最後まで、“限界アイドル”を見届けていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

成美は22日に開始予定の「センター争奪戦」には、予定通り参加。卒業公演など今後の日程については改めて発表される予定となっている。また、メンバーの新居稚菜が体調不良により一定期間休養することも発表された。