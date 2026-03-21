bb.q オリーブチキンでお花見満喫♪限定ボックスが登場

ぽかぽか陽気に誘われて、お花見やピクニックを楽しみたくなる季節が到来♡そんな春のおでかけシーンにぴったりな、ボリューム満点＆おトクな限定メニューが登場しました。人気の韓国フライドチキンがぎゅっと詰まったスペシャルボックスは、みんなでシェアして楽しめる贅沢な内容。春の思い出をもっと美味しく彩ってくれること間違いなしです♪

お花見にぴったりの豪華セット

春の行楽シーズンに合わせて登場した「お花見チキンボックス」は、人気メニューを一度に楽しめる贅沢な内容が魅力。

骨なしモモ黄金フライドチキン4個、骨なしモモヤンニョムチキン4個、チキンフィンガー12本、フライドポテト（L）、さらに選べるディップソース5個がセットになっています。

複数人でシェアしやすく、さまざまな味を楽しめるのが嬉しいポイントです。

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おトク感たっぷりの価格に注目

「お花見チキンボックス」は2,590円（税込）で販売。通常単品でそろえると3,260円（税込）になる内容が、なんと670円もおトクに楽しめます。

ボリューム・味・コスパの三拍子が揃ったこのセットは、家族や友人とのお花見やホームパーティーにもぴったりです♪

販売期間は2026年3月19日（木）～2026年3月31日（火）までの期間限定。全国のオリーブチキンカフェ全店舗で購入可能です。

春だけの特別な味わいを楽しめるこの機会をお見逃しなく。人気商品なので、早めのチェックがおすすめです♡

春の思い出をもっと美味しく♡

お花見シーズンをより特別な時間にしてくれる「お花見チキンボックス」。ボリューム満点でシェアしやすく、おトクに楽しめるのも嬉しいポイントです。

外でのピクニックはもちろん、おうちでの春パーティーにもぴったり。お気に入りのドリンクと一緒に、春のひとときを美味しく満喫してみてはいかがでしょうか♪