＜義母がひとりっ子攻撃＞「子どもはひとりにしなさい！」と言われてモヤモヤ。旦那は味方だけど…
夫婦にとって、家族計画はとても重要な話でしょう。子どもは産むのか、産むとしたら何人かなど、その後の生活を考えて、しっかり話し合って決めていくものではないでしょうか。でもときに、周囲からあれこれ言われることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『現在1人目を妊娠中です。もともと子どもは2人ほしいと旦那と話していましたが、義母に「子どもは1人にしなさい」と言われました。理由は義母自身が1人しか産んでおらず、金銭面や精神面で1人いればいい、これが2人、3人となれば苦労するだけで、子どもにも我慢させることになるからだそうです。義母の理由もわかりますが、それをこちらに押し付けようとするのが理解できません。夫婦のことに口出ししてくるのがキツくて。旦那は「夫婦のことだからね」と言ってくれますが、なんかモヤモヤします』
夫婦で決めることに口出ししないで！
『義母の言うことを聞く必要ある？ 夫婦のことなんだから、夫婦で決めればいいのよ』
『子どもの数は夫婦で決めたらいいだけ。そうわかっていても言われたくないよね』
義母から「子どもは1人にしなさい」と言われていますが、子どものことは夫婦で決めるものでしょう。育てるのは投稿者さんと旦那さんなのですから、家庭の事情や夫婦の希望に合わせて決めてよいことですよね。投稿者さんや旦那さんもそのことはわかっているでしょうが、改めて義母から言われるとモヤモヤしたのではないでしょうか。
義母が「子どもは1人」とこだわる理由は？
『義母は本当は2人以上ほしかったけれど、経済的に諦めたのでは？ ひとりっ子を肯定したいんじゃないかな？』
義母が子どもを1人にと言ったのは、経済的な面や子育てにおける気持ちの問題が理由になっています。実際に義母も子育てにかかるお金を考えて、子どもを1人にしたのかもしれませんね。ただ周囲を見ると子どもを2人、3人と育てている人がいて、「ひとりっ子は可哀想」と言われた経験があるのかもしれません。その悔しさもあり、ひとりっ子を肯定したいのではないでしょうか。そして自分の選択は正しかったと証明するためにも、息子夫婦にひとりっ子を選んでほしいのかもしれません。
子どもが産まれたらますます口を出すから……
『子どもが産まれたら、もっと口出ししてくるよ。今のうちに言い返さないと、調子に乗ってくるよ。気をつけてね』
『子どもの人数にまで口出ししてくる義母は、かなり要注意だよ。子どもが産まれたら、それこそ完母だのミルクだのあれこれ言われる予感。今のうちに絶縁覚悟できちんと言った方がいい』
子どもの人数について意見してくるような義母は、子どもが生まれた後も要注意との意見が寄せられました。夫婦のことに口出ししてくるのですから、子育てについても容赦ない言葉をかけてくる可能性がありますね。義母に子育ての経験があるのはわかりますが、当時と今では考え方が違うこともあるでしょう。それに自分の子育てに口出しされたら、投稿者さんも我慢できないかもしれません。今の段階で、義母にはきちんと話しておく必要がありそうです。
伝えるコツは、義母のひとりっ子育児を否定しないこと
『自分が産んだ数を肯定したいがためにアレコレ言う人は、何を言っても無駄。旦那さんに「夫婦のことに口出し無用」とだけ言ってもらって、毅然としていたらいいよ』
子どもの数や子育てに関して、義母から意見されることが嫌だと感じるならば、今の段階できちんと話しておくことが大切でしょう。幸い旦那さんも「夫婦のことだから」と理解を示していますから、息子である旦那さんから義母に言ってもらうとスムーズではないでしょうか。その際、ひとりっ子を否定するようなことは言わず、自分たちの希望と、夫婦のことは夫婦で決めるということだけを伝えるとよさそうですね。
義母を傷つけてしまうと、さらに意見される可能性もあります。ここは逆に義母の気持ちに寄り添い、義母のしがらみを解く方向で考えてみるのはどうでしょうか。