【ストーカー親にロックオンされた娘】「みんな大嫌い」うんうん、ママも！＜第29話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第29話 あ〜ダメだ……【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
せっかくの園長先生の言葉も、エツコさんには届きませんでした。というか、ケンシンくんを否定された時点で、もはや誰の言葉も受け入れなくなってしまったのです。挙句の果てには「こっちから捨ててやる」なんて……。いろいろ突っ込みどころが多くて戸惑ってしまいますが、ケンシンくんのことを本当に想っているのであれば、もう一度自分の息子の行動を振り返るべきでしょう。そして、これからどうしていけばいいかを教えてあげるのが一番いい…………なんて、きっとこんな言葉すらも、エツコさんには届かないのでしょうね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第29話 あ〜ダメだ……【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
せっかくの園長先生の言葉も、エツコさんには届きませんでした。というか、ケンシンくんを否定された時点で、もはや誰の言葉も受け入れなくなってしまったのです。挙句の果てには「こっちから捨ててやる」なんて……。いろいろ突っ込みどころが多くて戸惑ってしまいますが、ケンシンくんのことを本当に想っているのであれば、もう一度自分の息子の行動を振り返るべきでしょう。そして、これからどうしていけばいいかを教えてあげるのが一番いい…………なんて、きっとこんな言葉すらも、エツコさんには届かないのでしょうね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび