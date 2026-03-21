◆女子アジア杯 ▽決勝 日本１―０オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）

暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、１―０で勝利。２大会ぶり３度目のアジア制覇を達成した。

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なでしこジャパンを優勝に導いた一発は、圧巻のミドル弾だった。前半１７分、ＦＷ浜野まいかはＭＦ長谷川唯のパスを後ろ向きで受けると、反転しながら右足を一閃（いっせん）。相手ＧＫも予想外だったのか、反応が遅れ、ボールはネットの中に吸い込まれた。値千金の一発を決めた２１歳は「今日は早めに足を振っていこうと思っていた。ああやって得点につながったのはうれしい」と、声を弾ませた。

今大会は５試合で３得点を記録。個人としては「まだまだ出来るのが一番」としたが、「目標としていた優勝が出来て、ちょっとほめてあげたい」とはにかんだ。紙吹雪が舞い、主将のＭＦ長谷川唯が優勝トロフィーを掲げた表彰式は「きらきらしていた」と振り返ると「これはみんなで勝ち取った優勝。Ｗ杯も頑張るので、たくさんの応援よろしくお願いします」と締めくくった。