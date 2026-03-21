「誰が出ても信頼できるチーム」なでしこ長谷川唯がアジア制覇の喜びを噛みしめる。トロフィーを高々と掲げる「本当にみんなに感謝したい」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月21日に女子アジアカップの決勝で開催国のオーストラリアと対戦。浜野まいかが挙げた１点が決勝点となり、１−０で勝利し、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。
試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの長谷川唯は「前回大会の悔しさ（４強敗退）もあったので、こうやってみんなで優勝できて、たくさんのお客さんの前でプレーできて、優勝できたのはすごく良かった」と喜びを噛みしめる。
優勝セレモニーでは、高々とトロフィーを掲げた。
「キャプテンとしてトロフィーを上げさせてもらって、みんなのおかげだなと思います。（途中離脱した石川）璃音も含めて、全員が良い準備をして、良い結果を出し続けたのが、これにつながったと思う。本当にみんなに感謝したい」
勝因を問われると、次のように応じる。
「前半の最初、守備のところだったり、少し修正する部分もありましたけど、後半も最初から全力で行きました。本当にサブに良い選手がいるのも、全員が承知のうえでプレーしていたので。誰が出ても信頼できるチームで、アウェーの中でも良い結果が出たので良かったです」
チーム一丸となって、栄冠を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！
試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの長谷川唯は「前回大会の悔しさ（４強敗退）もあったので、こうやってみんなで優勝できて、たくさんのお客さんの前でプレーできて、優勝できたのはすごく良かった」と喜びを噛みしめる。
「キャプテンとしてトロフィーを上げさせてもらって、みんなのおかげだなと思います。（途中離脱した石川）璃音も含めて、全員が良い準備をして、良い結果を出し続けたのが、これにつながったと思う。本当にみんなに感謝したい」
勝因を問われると、次のように応じる。
「前半の最初、守備のところだったり、少し修正する部分もありましたけど、後半も最初から全力で行きました。本当にサブに良い選手がいるのも、全員が承知のうえでプレーしていたので。誰が出ても信頼できるチームで、アウェーの中でも良い結果が出たので良かったです」
チーム一丸となって、栄冠を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制は日本！浜野まいかのゴラッソ！