「近年、日本を阻止できたのは我々だけ」「戦術はかなり守備的だった」２大会ぶり優勝のなでしこJ、中国ファンが決勝戦に注目「豪州はどれだけのチャンスを無駄にしたんだ」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリアと対戦。１−０で勝利して優勝を飾った。
ホームの大声援を受けて勢いに乗る相手に立ち上がりからチャンスを作られたなか、17分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前の左から浜野まいかが鮮やかなミドルシュートを突き刺した。このゴールを最後まで守り切った。
なでしこジャパンが今大会６試合で29得点１失点と圧倒的な強さを誇りアジアを制したなか、決勝戦に中国のファンも注目。同国メディア『直播吧』のコメント欄には以下のような声が寄せられている。
「近年の大会で日本の優勝を阻止できたのは我々だけ」
「戦術はかなり守備的だった」
「日本は強すぎる」
「日本の体力に驚かされた」
「男女ともに圧倒的な強さを誇っている」
「豪州はどれだけのチャンスを無駄にしたんだ」
「日本はまさにアジアで別格の存在だ」
「非常にハイレベル。アジア女子の最高レベルを象徴していた」
日本は2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJを優勝に導いた浜野まいかのゴラッソ！
ホームの大声援を受けて勢いに乗る相手に立ち上がりからチャンスを作られたなか、17分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前の左から浜野まいかが鮮やかなミドルシュートを突き刺した。このゴールを最後まで守り切った。
なでしこジャパンが今大会６試合で29得点１失点と圧倒的な強さを誇りアジアを制したなか、決勝戦に中国のファンも注目。同国メディア『直播吧』のコメント欄には以下のような声が寄せられている。
「戦術はかなり守備的だった」
「日本は強すぎる」
「日本の体力に驚かされた」
「男女ともに圧倒的な強さを誇っている」
「豪州はどれだけのチャンスを無駄にしたんだ」
「日本はまさにアジアで別格の存在だ」
「非常にハイレベル。アジア女子の最高レベルを象徴していた」
日本は2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJを優勝に導いた浜野まいかのゴラッソ！