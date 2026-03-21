「近年、日本を阻止できたのは我々だけ」「戦術はかなり守備的だった」２大会ぶり優勝のなでしこJ、中国ファンが決勝戦に注目「豪州はどれだけのチャンスを無駄にしたんだ」【女子アジア杯】

「近年、日本を阻止できたのは我々だけ」「戦術はかなり守備的だった」２大会ぶり優勝のなでしこJ、中国ファンが決勝戦に注目「豪州はどれだけのチャンスを無駄にしたんだ」【女子アジア杯】