1.体温と鼓動が心地よいから

猫が飼い主の股の間に入りたがるのは、あたたかな体温や規則的な鼓動を感じられるからだと考えられています。太ももに囲まれた空間はほどよく暖かく、外気の影響も受けにくい場所です。

寒がりである猫は、安全で温かい場所を選ぶ習性があります。飼い主の体温は安定しており、一定のリズムを刻む鼓動は安心材料のひとつになるのです。

ただし、暑い時期でも強く潜り込む場合や、呼吸が荒い様子が見られる場合は要注意。元気がない、食欲が落ちているなどの変化があれば、早めに獣医師へ相談しましょう。

基本的には心地よさを求めている行動です。無理に離さず、暑くなりすぎない環境を整えてあげましょう。

2.外敵から身を守る本能

猫は安全が確保できない場所では体をゆるめません。信頼している相手のそばで、さらに囲まれた環境がそろうことで、より落ち着きやすくなるとされています。

また、狭く囲まれた場所を好むことから、前後左右がほどよく守られた股の間は、猫にとって即席のシェルターのような空間に感じられるのです。

物音に敏感になっている時や来客後に潜り込むことが増えた場合は、環境の変化に緊張している可能性もあります。休んでいる間はそっと見守り、日頃から静かに過ごせる場所を用意しておくと安心しやすくなります。

安心できる存在として選ばれているサインのひとつと受け止め、穏やかな時間を共有していきましょう。

3.においで安心したい

猫は嗅覚が発達しており、飼い主のにおいを大切な手がかりにしています。衣類や体から感じ取れるにおいは、縄張りや安全の目印になることがあります。

股の間は体の中心に近く、より強くにおいを感じられる位置です。不安を感じている時や緊張している時に、安心を求めて入り込むことがあります。

一方で、においを強く嗅ぎ続けたり落ち着きがなかったりする場合は、発情や体調変化が関係していることもあります。行動の変化が目立つ場合は健康状態を確認しましょう。

日頃から優しく声をかけ、触れ合いを通して安心を伝えることも大切です。

4.甘えと信頼の表れ

股の間で無防備に横たわる姿は、相手への信頼があるからこそ見せる行動です。急所をさらす体勢は、安心できる相手でなければ選びません。

猫は単独行動を好む動物とされていますが、安心できる相手には体を預けることがあります。眠りに入る様子が見られる場合は、警戒心がゆるんでいる状態と言えるでしょう。

ただし、常に密着を求めたり、不在時に極端に不安定になる場合は分離不安の可能性もあります。鳴き続ける、食欲が落ちるなどの変化があれば獣医への相談を検討してください。

猫からの信頼の気持ちを受け止めつつ、ほどよい距離も大切にすることが長く安定した関係につながります。

5.居場所の主張

猫は気に入った場所を繰り返し選びます。股の間は他の猫や家族が入りにくい、限定されたスペースです。

「ここは落ち着く」と学習すると、自然とその場所を選ぶようになります。多頭飼育や家族が多い家庭では、静かな独占空間として機能することもあります。

もし他の場所で休まなくなったり、常に密着を求めるようになった場合は、生活環境に落ち着かない要素があるかもしれません。隠れられる場所や高い場所を増やすなど、選択肢を用意すると安心しやすくなります。

猫が股の間に入ってきてくれたら、安心できる拠点のひとつとして尊重し、無理に移動させない姿勢が大切ですよ。

まとめ

猫が股の間でくつろぐ行動は、温もりやにおい、安全性を求めた自然な選択であることが多いとされています。飼い主への信頼のサインとして受け止められる場面も少なくありません。

基本的には、猫が心を許してくれているからこその行動と言えますが、中には体調の変化や不安・ストレスのサインである場合もあるので、体調や依存傾向に気を配りつつよく観察しましょう。

くつろいでいる猫をそっと受け入れ、穏やかな時間を共有することが、お互いの関係をさらに深めるきっかけになります。