クオリティたっっっか！！【ダイソー】つい買いたくなる可愛さ！？「シール」

手帳や小物のデコレーションや、スマホケースのアレンジなどに使える「シール」。シール帳に貼りつけて、シールの交換を楽しむ“シル活”も話題になっています。そこで今回は、【ダイソー】で見つけた可愛すぎる「シール」をピックアップ。コレクション心をくすぐるデザインや、プチプラとは思えないクオリティの高さにも注目です。

キラキラデザインが推しポイント

「これめっちゃかわいくない？？？」と、@gnm.aoさんが興奮気味に紹介するのは、「ホログラムステッカーセット 18P 鉄道」。新幹線や特急電車、通勤や通学でお馴染みの山手線や中央線など、9種類の電車の正面から見た様子がデザインされています。電車マニアだけでなく、可愛いもの好きさんも手に取りたくなるキラキラ感がたまりません！

見ているだけで元気になれそう！

続いては、「クレヨンしんちゃん キラッとシール」シリーズ。くすっと笑えるデザインや、思わずアニメを思い出して、効果音を発したくなるデザインなど、しんちゃんやその他のキャラクターたちのさまざまな表情のシールが1シートに詰まっています。全6種類の展開があるようなので、アレもコレもと大人買いしちゃいそう。

衣類用ネームシールにも注目！

キティちゃんの表情に、キュンが止まりません！ 可愛いがあふれる「洗濯タグ用ネームシール」は、衣類の目印に重宝する優れもの。剥離紙からシールを剥がして洗濯タグに貼り付け、アイロンで接着する便利グッズです。@risa_.pianoさんは、同じくダイソーでゲットした「モザイクタイルステッカー」に貼ってカットし、ぷっくりとした質感のシールにアレンジした様子。

レトロ感にほっこり癒される！

「お気に入り」「かわいい！！」と、@gnm.aoさんがコメントしているのは「デザインシール（カフェ）」。落ち着いたカラーで、ほんのり透け感のある素材感にもセンスが光ります。仕事中に眺めるだけで、ほっと気分転換できそう。さり気なくカフェのお誘いをするのにも使えるかも！？

ダイソーで販売中のシールは、さまざまなデザインがありそう。文房具売り場の他にも、ラッピング用品の売り場、手芸用品売り場やハンドメイド用品の売り場など、探してみる価値がありそうです。ぜひ近くのダイソーで、お気に入りを見つけて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N