７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。

メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を、２万２０００人のＡＲＭＹ（ファンネーム）とともに分かち合った。

新アルバムの収録曲「Ｂｏｄｙ ｔｏ Ｂｏｄｙ」「Ｈｏｏｌｉｇａｎ」「２．０」と３曲を立て続けに歌い終えると、メンバーは中央ステージに整列しあいさつ。Ｊｉｎが「みなさんに会うことができて、本当に感謝しています」と話すと、リーダーのＲＭは「長い旅だったけど、ついにここに来た！」と万感の思いをにじませた。

アルバムの収録曲だけでなく「Ｂｕｔｔｅｒ」や「ＭＩＣ Ｄｒｏｐ」など、長く親しまれてきたナンバーも披露。大音量のかけ声でＡＲＭＹも応えた。中盤の８曲目には今アルバムのタイトル曲「ＳＷＩＭ」をパフォーマンスした。Ｊｉｍｉｎは「私たちはそんなに特別な人じゃありません。でも、思いを込めて一緒に『キープスイミング』できると信じています」と話した。

ステージの演出は２０１２年の英ロンドン五輪開会式や米スーパーボウルのハーフタイムショーなどを手がけたハミッシュ・ハミルトン氏が担当。また今回のライブはＮｅｔｆｌｉｘで世界１９０か国以上・地域に生配信された。Ｎｅｔｆｌｉｘが単一アーティストの公演を生中継するのは今回が初の試みとなる。