ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦が21日、都内で開催され、今井らいぱち（38）が初優勝した。過去最多となるエントリー6171人から第24代目王者に輝き、優勝賞金500万円を獲得した。

審査員7人中5票を集め頂点に輝いた今井。優勝が決まると頭をかきむしり「マジか！？」と喜び。目を輝かせトロフィーを受け取ると「本当にありがとうございます。いろいろ支えてくださいました皆さん、ありがとうございます。ピン芸人今井らいぱち、ここにありです！」と語り、2本目に披露したネタのパンチラインを引用し「できた、できた、優勝できたー！！！」と締めた。

今井はNSC大阪校33期。同期にはビスケットブラザーズやコロコロチキチキペッパーズ、紅しょうがの稲田美紀、マユリカなどがおり、賞レースのファイナリストを多数輩出した黄金世代。2024年春から、大阪よしもと漫才劇場を卒業し活動拠点を東京に移している。今大会は11度目の挑戦で初の決勝進出だった。

大会前のインタビューでは「背負っているもんが絶対に違います。こっちは子ども3人と奥さんの4人の人生を背負っているんで」と妻と、22年に誕生した長女、昨年誕生した双子の存在を明かし、「もし決勝に進めなかったら帰阪して、芸人ではなく別の道へ進むことも頭にあったんです」と並々ならぬ意気込みを語っていた。

決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（決勝出番順）が駒を進めた。ファーストステージを勝ち抜いた今井らいぱち、トンツカタン・お抹茶、ドンデコルテ・渡辺銀次がファイナルステージの舞台に立った。

今井は1本目、スペシャルドリームアドバイザーに扮し高校生に向けた講演を行うネタを披露。2本目ではアーティストに扮し、熱いリリックで絵描き歌を歌い上げるネタを披露した。

今大会から「南海キャンディーズ」の山里亮太と「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠がMCを担当。審査員は陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、「マヂカルラブリー」野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウの7人が務めた。

過去の優勝者は次の通り。

第1回 だいたひかる

第2回 浅越ゴエ

第3回 ほっしゃん。

第4回 博多華丸

第5回 なだぎ武

第6回 なだぎ武

第7回 中山功太

第8回 あべこうじ

第9回 佐久間一行

第10回 COWCOW多田

第11回 三浦マイルド

第12回 やまもとまさみ

第13回 じゅんいちダビッドソン

第14回 ハリウッドザコシショウ

第15回 アキラ100％

第16回 濱田祐太郎

第17回 霜降り明星粗品

第18回 マヂカルラブリー野田クリスタル

第19回 ゆりやんレトリィバァ

第20回 お見送り芸人しんいち

第21回 田津原理音

第22回 街裏ぴんく

第23回 友田オレ