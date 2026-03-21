◇女子AFCアジアカップ決勝 日本 1-0 オーストラリア(21日、オーストラリア)

勝利に大きく貢献するスーパーゴールを決めた女子日本代表なでしこジャパンの浜野まいか選手が、試合後のインタビューで喜びを語りました。

浜野選手は第一声、華やかな紙吹雪が舞う表彰式を経て「キラキラしてました」と天真爛漫に喜びの声を上げます。そしてチームが優勝できた要因として「チームメートみんなに感謝、スタッフ、監督、日本から応援してくれていたみんなに感謝したいです」とコメント。

また浜野選手が決めた値千金のゴールは、振り向きざまの豪快なミドルシュートでした。このスーパーゴールについて「今日は早めに足を振っていこうと思っていた。ああやって得点につながったのはうれしい」と積極的な姿勢で挑んだ結果であったことを明かしました。

そしてこの日は、藤野あおば選手と左右ポジションを入れ替えた場面もあり、「右左途中から入れ替わって、自分たちはどっちもできるので、ああやって相手に混乱をもたらすことができるのは自分たちの強みだと思います」と語り、日本の強さの秘訣を語りました。

インタビューの最中には、カメラ外の出来事に驚き、つい声を上げて反応してしまう素の表情も見せた浜野選手。試合中とは異なる柔らかい表情で優勝の喜びをかみしめていました。